موبايل رخيص بس نينجا 🔥.. سعر ومواصفات HONOR X5 Plus وأهم المزايا بطارية عملاقة وأداء قوي

هاتف HONOR X5 Plus بكاميرا 50 ميجا بيكسل، يعتبر هاتف HONOR X5 Plus هو أحدث هاتف اقتصادي أصدرته شركة هونر مؤخرا فالهاتف شاشته كبيرة يصل حجمها إلى 6.56 انش هذا بالإضافة إلى أن دقتها hd مع معالج متوسط من نوع Helio G36 فضلا عن البطارية الكبيرة التي تصل سعتها إلى 5200 مللي امبير، ولكن مع شاحن تصل قوة الشحن السريع فيه الى 10 واط لذلك سوف نأخذكم اليوم في جولة للتعرف أكثر على مواصفات هاتف HONOR X5 Plus وأهم المزايا وسعره في السوق.

مواصفات هاتف HONOR X5 Plus

تأتى مواصفات هاتف هونر الجديد على النحو التالي من حيث الشاشة والبطارية والكاميرا والمعالج وهي:

المعالج من نوع Helio G36 وهو ثماني النواة يعمل بتكنولوجيا 12 نانو. الشاشة تتميز الشاشة بحجمها الكبير الذي يصل إلى 6.56 بوصة وهي تأتي بشكل النوتش من نوع TFT LCD،و معدل التحديث الـ 90Hz. الكاميرا الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل والكاميرا الخلفية مزدوجة تأتي بدقة 50،2 ميجا بكسل. الذاكرة تصل الذاكرة الصلبة في الهاتف الى 64 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت. البطارية السعة الخاصة بالبطارية تصل الى 5200 مللي أمبير هذا مع دعم خاصية الشحن السريع ولكن بقوة 10 واط. نظام التشغيل نظام تشغيل 13 مع واجهة هونر الـ MagicOS 7.1 . الألوان الألوان في الهاتف هي الأزرق والأسود.

مزايا هاتف HONOR X5 Plus

على الرغم من أن هذا الهاتف ينضم الى الفئة الاقتصادية لأن لها مزايا عديدة وهي تأتي على النحو التالي:

الخامات المصنوع منها الهاتف مقبولة مع تصميم شيك وأنيق ينافس العديد من الهواتف الموجودة في الأسواق.

بطارية كبيرة تصمد للعمل لفترات طويلة وأكثر من يوم في حالة الأستخدام المتوسط.

الشاشة حجمها كبير مما يضمن المشاهدة بشكل جيد وتقديم تجربة مرضية لهم.

تقدم الكاميرا الخلفية للهاتف أداء مقبول ومميز.

سعر هاتف HONOR X5 Plus

يعتبر هاتف من الهواتف ذات الإمكانيات المتاحة مع السعر الاقتصادي المناسب للعديد من الفئات حيث يأتي السعر في كلا من مصر والامارات والسعودية على النحو التالي: