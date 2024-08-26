ثبت تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 على النايل سات

تقدم قناة طيور الجنة، العديد من المحتوى الطفولي والكرتوني المميز، التي يبحث عنه العديد من المتابعين خاصة فئة الأطفال، في إطار أن يتمكنوا من مشاهدته على مدار اليوم، ومن هذا المحتوى المميز والفريد من نوعه هي البرامج الكرتونية وكذلك الأفلام والمسلسلات الطفولية، التي يتم إذاعتها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات والعرب سات، حتى يتعرف عليه الجميع.

ما هو تردد قناة طيور الجنة أطفال 2024؟

أما عن المعلومات التي يمكنك مراعاتها عند استقبالك لقناة طيور الجنة أطفال، من أجل أن يعيش الأطفال حالة من الفرحة والضحكة التي لا تنتهي، خاصة وأن هذه القناة يتم إذاعتها على مدار اليوم بجودة عالية وإشارة قوية، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

اسم القناة “طيور الجنة”.

في حين أن القمر الصناعي قناة طيور الجنة “النايل سات”.

بينما التردد الجديد لقناة طيور الجنة “11274”.

معامل الترميز الخاص بقناة طيور الجنة فهو “27500”.

إضافة إلى أن استقطاب القناة يتمثل في كونه “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “¾”.

استقبل تردد قناة طيور الجنة أطفال الجديد 2024

وللقناة تردد أخر وجديد ومميز على العرب سات، حتى تتمكن من مشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، بحيث يستمتع بها كافة الأطفال على مدار اليوم، وذلك وفقًا للبيانات المتمثلة في التالي:-