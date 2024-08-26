نزلها بطريقة سهلة.. تردد قناة بطوط كيدز 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات.. دلعي أطفالك

تعتبر قناة بطوط من القنوات المفضلة لدى الأطفال في الوطن العربي، وذلك بفضل محتواها الممتع والمفيد، واستطاعت قناة بطوط أن تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور ، وقناة بطوط تقدم مزيج من البرامج الكرتونية والأغاني التعليمية التي تهدف إلى تطوير مهارات الأطفال وتنمية خيالهم، وتعرض القناة أفلام كرتونية عالمية مدبلجة إلى العربية إلى جانب برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز القيم والأخلاق الحميدة لدى الأطفال، وهذا ما يجعلها واحدة من أفضل القنوات للأطفال.

تردد قناة بطوط على النايل سات

للحصول على قناة بطوط وضمان متابعة أفضل البرامج الكرتونية لأطفالك، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد التالي:

التردد 11594.

الاستقطاب عمودي V.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

طريقة ضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال

لضبط قناة بطوط على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية لضمان استقبال القناة بجودة عالية:

قم بالدخول إلى قائمة الإعدادات باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على زر القائمة أو Menu لفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال.

في القائمة ابحث عن خيار إعدادات القنوات أو البحث عن القنوات واضغط عليه.

ثم اختر إدخال التردد يدويا أو البحث اليدوي.

ستظهر لك شاشة لإدخال بيانات القناة.

اضغط على زر بحث أو Scan ليبدأ الجهاز في البحث عن قناة بطوط.

حفظ القناة بمجرد انتهاء البحث، ستظهر قناة بطوط ضمن قائمة القنوات.

احفظ الإعدادات بالخروج من القائمة والعودة إلى الشاشة الرئيسية.

أهم البرامج والأفلام على قناة بطوط

قناة بطوط تقدم مجموعة من البرامج الكرتونية الشهيرة التي يحبها الأطفال، وهي كالتالي: