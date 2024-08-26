حجز 4000 دولار.. رابط منصة مصرف ليبيا المركزي لحجز العملات الأجنبية fcms.cbl.gov.ly والشروط الواجب توافرها

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح الباب للتقديم على حجز العملات الأجنبية وذلك لتسهيل على المواطنين في الحصول على النقد الأجنبي بسهولة وبخطوات بسيطة وقد أعلن المصرف عن رابط يمكن من خلاله التسجيل والحصول على النقد الذي تحتاجه أوضحت كذلك الخطوات التي يمكن من خلالها التسجيل على المنصة للحصول على العملات الأجنبية كما وضعت مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها لذلك سوف نتعرف اليوم على رابط منصة مصرف ليبيا الحجز 4000 دولار والشروط الواجب توافرها.

رابط منصة مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار

أعلن البنك المركزي الليبي عن رابط يمكن من خلاله المواطنين الراغبين في الحصول على عملات أجنبية أن يقوموا بالتقديم عبر هذا الرابط لحجز العملات وقد جاء رابط منصة مصرف ليبيا لحجز العملات كالتالي fcms.cbl.gov.ly.

خطوات التسجيل على منصة مصرف ليبيا المركزي لحجز 4000 دولار

حتى يتثنى لك التسجيل على منصة مصرف ليبيا والتمكن من حجز العملات الأجنبية فعليك بأتباع الخطوات التالية:

في البداية يتوجه المواطن الى الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة مصرف ليبيا المركزي .

يتم فتح حساب على المنصة حيث يحتاج إلى إدخال بعض البيانات والمعلومات الشخصية وهي: رقم الهاتف. الرقم الوطني ورقم جواز السفر.

يتم أرسال رسالة تحقق على رقم الهاتف الجوال وذلك بعد التأكد من المعلومات الشخصيه التي تم ادخالها.

يتم بعد ذلك إدخال رسالة التحقق في الخانة المخصصة لها والضغط على تأكيد.

وبعد ذلك يتعين عليك إدخال رقم الحساب البنكي الخاص بك في الخانة المخصصة بصيغة IBR..

يتم تحديد المواد وقيمة العملات التي ترغب في حجزها ثم الضغط على حجز.

شروط حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا المركزي

حتى يتمكن المواطنين من حجز العملات الأجنبية من مصرف ليبيا فإن هناك مجموعة من الشروط التي يتعين عليك قراءتها قبل التقديم على المنصة وهي تأتي كالتالي: