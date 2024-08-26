استمتع بعالم البحار.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات.. ثبتها حالا

تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر وأهم القنوات الوثائقية في العالم، حيث تقدم محتوى غني ومتنوع يركز على العلوم والطبيعة، الثقافات، والتاريخ، وبفضل برامجها وأفلامها الوثائقية المتميزة أصبحت ناشيونال جيوغرافيك مصدر موثوق للمعرفة والتثقيف وجسرا يربط بين المشاهدين وعجائب كوكب الأرض وما وراءه، وانطلقت قناة ناشيونال جيوغرافيك لأول مرة في عام 1997 كجزء من التعاون بين الجمعية الجغرافية الوطنية وشركة فوكس، ومنذ ذلك الحين حققت القناة انتشارا عالميا بفضل محتواها الفريد الذي يستكشف العلوم والبيئة والثقافات المختلفة.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم ناشيونال جيوغرافيك مجموعة متنوعة من البرامج الوثائقية التي تلبي اهتمامات واسعة، ومن بين أبرز هذه البرامج التالي:

أسرار الكون برنامج يستعرض النظريات العلمية والاكتشافات الحديثة حول الكون وما يحويه من أسرار.

حيوانات قاتلة سلسلة تركز على الحياة البرية، تستعرض سلوكيات الحيوانات المفترسة وطريقة تأقلمها في بيئاتها الطبيعية.

تحقيقات الكوارث الجوية برنامج وثائقي يتناول التحقيقات التفصيلية لحوادث الطيران، موضحا الأسباب والنتائج.

البقاء للأقوى يقدم هذا البرنامج نظرة عن قرب على كيفية بقاء البشر والحيوانات في البيئات القاسية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

للاستمتاع ببرامج قناة ناشيونال جيوغرافيك المميزة، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال لديك على التردد التالي:

التردد 11411.

الاستقطاب أفقي (H).

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

طريقة ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك

لضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع هذه الخطوات البسيطة: