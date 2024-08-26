دعم تكافل.. موعد صرف دعم تكافل الطلاب 1446 بالمملكة السعودية وخطوات التسجيل للحصول على الدعم

برنامج تكافل الطلاب الخيري في المملكة العربية السعودية هو مبادرة مميزة تهدف إلى دعم الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس الحكومية، وتم إطلاق هذه المبادرة من قبل مؤسسة تكافل الخيرية في عام 1431 بهدف توفير الدعم المادي والمعنوي للطلاب، مما يسهم في تعزيز استمرارية تعليمهم وتحقيق النجاح الأكاديمي.

أهداف البرنامج ونوعية الدعم المقدم

يتمحور الدعم الذي يقدمه البرنامج حول توفير الأغذية، الملابس، والمستلزمات الأساسية للتعليم، ويستهدف البرنامج بشكل رئيسي الطلاب الأيتام وذوي الإعاقة، وكذلك الطلاب من الأسر ذات الدخل المحدود، ويأتي هذا الدعم كجزء من التزام الجهات المختصة بمساعدة هؤلاء الطلاب في التغلب على التحديات المالية التي قد تعيق مسيرتهم التعليمية.

موعد صرف المساعدات المالية للطلاب

أعلنت مؤسسة تكافل عن جدول صرف المساعدات المالية للعام الدراسي القادم، حيث من المتوقع أن تبدأ الدفعة الأولى من المساعدات في بداية الفصل الدراسي الأول في شهر سبتمبر من عام 2027، وتهدف هذه المساعدات إلى توفير الاحتياجات الأساسية للطلاب المحتاجين خلال العام الدراسي.

كيفية التسجيل في منصة مؤسسة تكافل الطلاب

للتسجيل في برنامج تكافل للعام الدراسي 1446 يجب على ولي الأمر اتباع الخطوات التالية للتسجيل: