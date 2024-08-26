“وزارة التضامن الاجتماعي الجزائرية” هنا لينك التسجيل في منحة الطفل بالجزائر 2024 واعرف شروط القبول

تعتبر منحة الطفل الجزائرية من أكثر المبادرات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة الجزائرية للأسر الأكثر احتياجاً من محدودي الدخل وهذا لتلبية احتياجات الطلاب المقيدين في المدارس، كما تقدم المنحة الكثير من المساعدات والمميزات للأسرة والطفل، ويزداد البحث بشكل كبير من قبل المواطنين لمعرفة كيفية التسجيل في منحة الطفل والشروط الخاصة بالقبول، وهذا سنوضحه في هذا التقرير فتابعونا.

شروط القبول في منحة الطفل

كشفت وزارة العمل والتشغيل الجزائرية عن بعض الشروط التي وضعتها والتي يجب توافرها في الطفل المتقدم للحصول على المنحة، والشروط هي كالتالي:

يجب أن يكون الطفل جزائري الجنسية.

يشترط أن يكون مقيم باستمرار في الجزائر.

من الضروري أن تكون الأسرة أو الطفل حاصلين من قبل على دعم من الدولة.

يشترط أن تكون أسرة الطفل من الأسر محدودة الدخل أو الأسرة الفقيرة.

لابد أن لا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 13 سنة.

رابط التسجيل في منحة الطفل الجزائرية 2024

يتساءل الكثير من المواطنين بالجزائر عن خطوات التسجيل في منحة الجزائر الخاصة بالطفل، والتي يتم التسجيل فيها من خلال الخطوات التالية: