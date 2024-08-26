ثبتها لطفلك وخليهم يستمتعوا بأجمل أفلام الكرتون.. تردد قناة تنة ورنة الجديد 

تعد قناة تنه ورنة من أكثر القنوات المميزة التي يبحث عنها العديد من الأمهات بغرض توفير الاستمتاع لأبنائهم، وأيضا تسليتهم بشكل كبير، وتعتبر قناة تنة ورنة من أفضل الخيارات حيث أنها تقدم محتوي متنوع بين الترفيهي والتعليمي بالإضافة إلى توفيرها مجموعة من أفلام الكرتون المميزة، سنتعرف على التفاصيل الكاملة الخاصة بالتردد في السطور التالية.

تردد تنة ورنة الجديد على النايل سات

وجه العديد من الأشخاص التساؤل في الفترة الأخيرة على التردد الجديد الخاص بقناة تنه ورنة، وذلك للعمل على متابعة مجموعه متنوعه من أفضل أفلام الكرتون التي يستمتع بها الأطفال بشكل كبير، وقد تم التوضيح بتحديث التردد الجديد للقناة، والتردد هو:

تردد القناة: 11853.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

تردد قناة تنة ورنة على عرب سات

يفضل الكثيرون استخدام قمر العرب سات التردد الجديد لقناة تنة ورنة على عرب سات هو:

التردد: 11596.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

مزايا قناة تنه ورنة

من الضروري على كافة الأمهات قبل العمل على تحميل أي قناة على الرسيفر الخاص بها الاطلاع على أهم المزايا التي توفرها القناة، وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: