رسالة تصل بك للمليون.. الاشتراك فى مسابقه الحلم للحصول على 1000000$ إن صادفك الحظ بتِلك الطريقة

الاشتراك فى مسابقه الحلم أمرًا يبحث عنها المواطنون والمواطنات من مختلف أنحاء العالم العربي، وذلك للاشتراك في المسابقة الأكبر على الإطلاق والتي بموجبها ممكن أن تتغير الحياة وتنقلب رأسًا على عقب، ونذكر لكم الطريقة الصحيحة للاشتراك وكيف يزيد المواطن من فرصة الفوز داخل المسابقة، فكونوا معنا.

خطوات الاشتراك فى مسابقه الحلم

وضح مسؤولي مسابقة الحلم أن المسابقة متاح الاشتراك بها بأكثر من طريقة، بحيث يتمكن المواطن من المشاركة في المسابقة بما يناسبه، حيث الاشتراك إما عن طريق التطبيق الخاص بمسابقة الحلم، أو من خلال خدمة الرسائل النصية وهي الأشهر في البرنامج، والخطوات على النحو التالي:

الطريقة الأولى تحميل برنامج الحلم من المتاجر الرسمية واتباع ما يُمليه البرنامج عليك من خطوات.

الطريقة الثانية هي إرسال كلمة حلم أو DREAM أو REVE على رقم بلدك، ثم الإجابة على السؤال المطلوب وهكذا قد تكون شاركت في المسابقة.

وخُذ في اعتبارك أنه كلما زدت في إرسال إجابات صحيحة، يُضاف لك نقاط وتزيد من فرصتك للفوز، حيث كثرة الإجابات الصحيحة تضمن لك الاقتراب من الفوز.

سحب المليون دولار مسابقة الحلم

بينا لكم خطوات الاشتراك فى مسابقه الحلم، وبالنسبة للسحب الكبير في مسابقة الحلم والفوز بجائزة المليون دولار، فهو يتم مرتين في العام، ويأتي السحب في الموعد التالي: