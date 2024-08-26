رسميا.. آخر تعديلات قانون التقاعد الموحد في العراق 2024 وموعد صرف رواتب المتقاعدين الشهر القادم.. بيان هام!!

يسعى عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في العراق إلى تعديل قانون التقاعد الموحد، حيث يفضل العديد منهم رفع سن التقاعد إلى 65 عاما بدلا من 60 عاما، وسوف نعرض لكم في هذا المقال توضيح التعديلات المتوقعة على قانون التقاعد الموحد في العراق، بالإضافة إلى تقديم معلومات حول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين.

تعديلات متوقعة على قانون التقاعد الموحد في العراق

هناك تعديل متوقع على قانون التقاعد الموحد تحت قبة البرلمان، حيث تم الاتفاق بين العديد من النواب على ضرورة تعديل هذا القانون، وتم توقيع وثائق لدعم هذا التعديل، وأهم التعديلات المقترحة كالتالي:

رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عاما.

تعديل سن التقاعد المبكر إلى 45 عاما بدلا من 50 عاما.

تحديد سن التقاعد لبعض التخصصات النادرة عند 65 عاما بدلا من 60 عاما.

وأشار محمد عنوز عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب إلى أن هذا القانون يهدف إلى ضمان حياة كريمة للمتقاعدين، مشددا على أهمية الحفاظ على خبرات الموظفين ذوي الاختصاص.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية العراقية عن مواعيد صرف رواتب المتقاعدين مشيرة إلى أنه سيتم صرف الرواتب في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي للعطلة أو تقديمه إلى اليوم السابق، كما أشارت الوزارة إلى زيادة الرواتب بمقدار 100 ألف دينار عراقي، وذلك ضمن جهود تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين.

طريقة الاستعلام عن الرواتب

للاستعلام عن رواتب المتقاعدين، عليك باتباع الخطوات التالية: