وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق تعلن.. طريقة الاستعلام على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

سجل الكثير من المواطنين بالعراق في برنامج الرعاية الاجتماعية، ويتساءل هؤلاء الأشخاص خل تم قبولهم لصرف الدعم ام لا، وقد أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية التفاصيل الكاملة الخاصة بالاستعلام على حاله القبول للمواطنين المتقدمين، وقد أوضحت بأنه يمكن التسجيل مجددا بناء على بعض الشروط التي وضعتها الوزارة، سنتعرف عليها.

طريقة الاستعلام على أهلية القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

يتساءل العديد من المواطنين ه تم قبول الطلب الخاص بهم في صرف دعم الرعاية الاجتماعية أم لا، وبعد البحث قد تم الرد من قبل وزارة العمل العراقية أنه يمكن الاستعلام على النتيجة الكترونيا، كل ما عليك اتباع الخطوات التالية:

حرصت وزارة العمل العراقية على تخصيص منصة تابعة لهم للاستعلام على أهلية القبول وهي منصة مظلتي اضغط على الرابط الخاص بهم من هنا .

يتم تسجيل الدخول على المنصة من خلال الحساب الرسمي الخاص بك، ويتم الضغط على الرعاية الاجتماعية من الخيارات الموجودة على الشاشة.

ثم يتم الضغط على الوجبة الأخيرة، واختر الاستعلام على اسماء المشمولين، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الخاصة بالمتعلم، وفور تسجيلها بالطريقة الصحيحة اضغط استعلام، وسيتم عرض النتيجة على الشاشة سواء كنت مؤهل أم لا.

ما هي شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل بأنه يمكن التقديم لبعض الفئات بناء على شروط محددة وهي كالتالي: