أجمد نسخة.. تحديث واتساب الأخضر الأصلي 2024 إلى آخر إصدار متوفر واستمتع بالمميزات الجديدة

في الساعات الماضية آثار تحديث واتساب الأخضر الجديد ضجة كبيرة بين مستخدمي هذا التطبيق، والذي يستخدم في المراسلة الإلكترونية، حيث جاء التحديث الجديد من تطبيق الواتساب الأخضر مليء بالعديد من المميزات والإضافات الرائعة، التي طالب بها العديد منذ فترة طويلة، لكن تمكنت شركة ميتا وهي الشركة المطورة لتطبيق واتساب الأخضر من توفير تلك المميزات، بالإضافة إلى مميزات أخرى أذهلت الجميع ولمعرفتها عليكم متابعة السطور القادمة.

تحديث واتساب الأخضر الأصلي

لمعرفة المميزات التي تم توفيرها في التطبيق عليك البدء في تحديث واتساب الأخضر الجديد أولا واستقباله على الهاتف، ولكي تبدأ في تحديث التطبيق عليك بتنفيذ الآتي:

انتقل في البداية إلى متجر التطبيقات الذي يتواجد بشكل فعلي على هاتفك.

ثم قم بالانتقال إلى القائمة الرئيسية، حتى تضغط على علامة البحث.

ابدأ في تعبئة اسم التطبيق بصورة صحيحة.

ثم انتظر قليلا حتى يتم عرض لك أيقونة الواتساب الأخضر.

ثم سيتم عرض لك أيقونة التحديث التي يلزم الضغط عليها.

خلال دقائق قليلة سيتم تثبيت التحديث الجديد، وقم بتشغيل تطبيق الواتساب حتى تبدأ في معرفة المميزات المضافة.

مميزات تطبيق واتساب الأخضر

العديد من المميزات التي توفرت في التحديث الجديد من تطبيق الواتساب الأخضر، وتلك المميزات أشاد بها الجميع، حيث جاءت عبارة عن الآتي: