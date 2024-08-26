وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن.. موعد صرف دعم تكافل للطلاب المستفيدين وشروط التسجيل في الدعم 

يعتبر برنامج دعم التكافل الطلابي من أهم البرامج المميزة التي تطرحها وزارة التعليم السعودية لكافة الطلاب المنطبق عليهم الشروط، وبعد التسجيل يرغب العديد من الطلاب الاطلاع على الموعد الرسمي في صرف قيمة الدعم، وقد تم الرد من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية بالتفاصيل كاملة سنتعرف عليها في السطور التالية.

متى يتم صرف دعم تكافل للطلاب

أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنه تم تقسيم دعم التكافل على مدار العام الدراسي فيتم صرف الدعم على 3 دفعات الدفعة الأولى يتم صرفها في يوم 1-9-2024، ويتم صرف الدفعة الثانية في اليوم الثامن من بداية الفصل الدراسي الثاني.

ما هي شروط التسجيل في تكافل الطلاب

بعد الاطلاع على الموعد الرسمي لصرف قيمة الدعم يتساءل بعض الأشخاص على الشروط الأساسية التي يجب توافرها للتسجيل في الدعم وقد تم التوضيح بأنها كالتالي: