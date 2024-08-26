وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن.. موعد صرف دعم تكافل للطلاب المستفيدين وشروط التسجيل في الدعم 

يعتبر برنامج دعم التكافل الطلابي من أهم البرامج المميزة التي تطرحها وزارة التعليم السعودية لكافة الطلاب المنطبق عليهم الشروط، وبعد التسجيل يرغب العديد من الطلاب الاطلاع على الموعد الرسمي في صرف قيمة الدعم، وقد تم الرد من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية بالتفاصيل كاملة سنتعرف عليها في السطور التالية.
متى يتم صرف دعم تكافل للطلاب
أعلنت وزارة التعليم السعودية بأنه تم تقسيم دعم التكافل على مدار العام الدراسي فيتم صرف الدعم على 3 دفعات الدفعة الأولى يتم صرفها في يوم 1-9-2024، ويتم صرف الدفعة الثانية في اليوم الثامن من بداية الفصل الدراسي الثاني.
ما هي شروط التسجيل في تكافل الطلاب
بعد الاطلاع على الموعد الرسمي لصرف قيمة الدعم يتساءل بعض الأشخاص على الشروط الأساسية التي يجب توافرها للتسجيل في الدعم وقد تم التوضيح بأنها كالتالي:
- من أهم الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل الأراضي السعودية بشكل دائم.
- يجب التأكد من الطالب المتقدم لصرف الدعم محدودي الدخل، كما يجب أن يكون مسجل في أي من الجامعات الحكومية السعودية ليتم قبول طلبة.
- من الضروري أن يكون ملتزم بالحضور وحالته الاكاديمية ممتازة ليتم قبول طلب صرف المنحة.
- يجب على الطالب الالتزام بتحديث البيانات سنويا في الموعد المحدد لتجنب إيقاف صرف المنحة.
- لا يمكن التسجيل في الدعم لطلاب محو الامية ويجب الالتزام بتسجيل البيانات الصحيحة التي تطلبها المنصة.
- من الضروري على الطالب الالتزام بقواعد وتوجيهات منصة تكافل وذلك لاستمرار صرف الدعم.
- ومن الضروري الالتزام بتقديم كافة المستندات التي تطلبها المنصة.