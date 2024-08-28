يشمل إضافات خرافية.. موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.4 PUBG Mobile لجميع الهواتف بمميزات غير مسبوقة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.4، والذي ينتظره جميع مغرمي لعبة ببجي من حول العالم، حيث يأتي هذا التحديث بالكثير من الإضافات الرائعة التي أذهلت اللاعبين، والتي تتمثل في الخرائط الجديدة التي تم توفيرها في اللعبة، بالإضافة إلى أوضاع اللعب المختلفة والأسلحة المتطورة والحديثة، والتي تضيف إلى اللعبة إثارة وتشويق أكثر من السابق، وأعلنت الشركة المطورة للعبة ببجي عن موعد نزول التحديث لكل من هواتف الأندرويد وهواتف الآيفون.

موعد نزول تحديث ببجي 3.4 الجديد على الهواتف

تم الاعلان عن جميع التفاصيل التي تشير إلى موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.4 على الهواتف، وجاء الموعد يختلف تبعا لنوع الهاتف إذا كان أندرويد أو آيفون، حيث أوضحت الشركة أن الموعد الرسمي لنزول النسخة العالمية على الهواتف سيكون كالآتي:

سيتم طرح النسخة العالمية لهواتف الأندرويد في يوم 10 من شهر سبتمبر القادم.

موعد نزول النسخة الجديدة من ببجي على هواتف الآيفون ستكون في يوم 11 من شهر سبتمبر المقبل.

خطوات تثبيت تحديث ببجي 3.4 الجديد

بعد أن تقوم الشركة المطورة بطرح التحديث الجديد من اللعبة على الهاتف، على اللاعب القيام بتطبيق عدة خطوات، حتى يتمكن من استقبال التحديث بصورة صحيحة، وتلك الخطوات تتمثل في الآتي: