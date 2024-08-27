“هٌـــنا” معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025 علمي وأدبي والاستعلام عنها عبر mohesr.gov.iq

تراجع وزارة التعليم العراقية رغبات الطلاب تمهيداً للإعلان عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025 علمي وأدبي، ولذلك ينتظر جميع الطلاب الذين أنهوا الصف السادس الإعدادي موعد الإعلان عن نتيجة القبول المركزي، ومن المتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في الجامعات مرتفع عن العام الماضي بسبب ارتفاع نسبة النجاح هذا العام، وإليكم تفاصيل الحدود الدنيا وكذلك خطوات الاستعلام عن النتائج.

معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025

يتم تحديد الحدود الدنيا في معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025 بناء على نسبة النجاح، وقد تم الإعلان عن توقعات الحد الأدنى للقبول في الكليات المختلفة قبل ظهور النتيجة الرسمية، وهي كالتالي:

كلية الطب: 100.33%.

كلية طب الأسنان: معدل 99.13%.

كلية الصيدلة: معدل 98.83%.

معدل القبول في كلية هندسة الحاسوب: 95%.

معدل القبول في كلية العلوم: 88%.

كلية علوم الحاسوب والرياضيات: 67.67%.

كلية علوم البيئة وتقاناتها: معدل 62%.

كلية الهندسة قسم الميكانيكة: معدل 86.33%.

معدل القبول في كلية الحقوق: 78.83%.

كلية العلوم السياسية: معدل 65.5%.

معدل القبول في كلية التمريض للذكور: 97.67%

كلية التمريض للبنات: معدل 95.33%.

كلية الطب البيطري: 70.17%.

كلية الزراعة والغابات: 60%.

كلية الإدارة والاقتصاد: 60%.

كلية التربية للعلوم الصرفة: 74.5%.

معدل القبول في كلية التربية للعلوم الإنسانية: 83.33%.

كلية التربية للبنات: 62.17%.

كلية الآداب: 72.83%.

قسم المكتبات والمعلومات في كلية الآداب: 62.83%.

معدل القبول في كلية التربية الأساسية: 69%.

قسم رياض الأطفال للإناث في كلية التربية الأساسية: 61.17%.

قسم معلم صفوف أولى في كلية التربية الأساسية: 71.67%.

كلية العلوم السياحية: 60%.

معدل القبول في كلية الآثار: 60%.

الاستعلام عن معدلات القبول في جامعات العراق

يمكن الاستعلام عن معدلات القبول المركزي في الجامعات العراقية 2024-2025 باتباع الخطوات التالية: