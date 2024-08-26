من هاتفك الآن.. عمل استعلام عن مخالفات المرور مجانًا بتِلك الطريقة عبر موقع ppo.gov.eg

ضمن الخدمات التي أصبحت متوفرة على الإنترنت في وقتنا الحالي هي خدمة استعلام عن مخالفات المرور مجانًا، حيث يمكن من خلال موقع النيابة العامة للمرور على الشبكة إدخال بيانات السائق أو مالك السيارة، ومن ثم التعرف على أي مخالفات متراكمة عليه، ونوافيكم في السطور التالية كيف يتم الاستعلام بالخطوات، فكونوا معنا.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا

أصبح متاح الآن الاستعلام عن أي مخالفات مرورية موجودة على الشخص، سواء قائد السيارة أو المالك لها بكل سهولة، وذلك بطريقة إلكترونية مجانيًا تمامًا وموفرة لوقت وجهد المستعلم، حيث الاستعلام عبر الشبكة تباعًا للخطوات التالية:

على الراغب في الاستعلام التوجه إلى موقع النيابة العامة الموجود على الشبكة.

من الصفحة الرئيسية قم باختيار “خدمات نيابة المرور”.

ستجد قائمة من الخدمات، اختر منها “الاستعلامات” وانقر على استمرار.

حينها تُحدد مخالفات رخص المركبات أم مخالفات رخص القيادة.

اختر ما ترغب في الاستعلام عنه، ثم أضف البيانات المطلوبة منك، ثم في النهاية انقر على “إجمالي المخالفات”، وبعدها تظهر لك أي مخالفة متراكمة عليك.

أسعار المخالفات المرورية في مصر

بينا لكم كيف يمكن عمل استعلام عن مخالفات المرور مجانًا، وذلك عبر موقع النيابة العامة، وفيما يخص أسعار المخالفات المرورية فقد حددها قانون المرور الجديد، والتي تأتي بالقيم التالية: