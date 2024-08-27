سلي أطفالك.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 Wanasah TV على نايل سات وعرب سات بأفضل جودة HD

يتزايد البحث عن تردد قناة وناسة الجديد 2024 لاستقبال القناة باعتبارها من أهم قنوات الأطفال التي تقدم على مدار اليوم مجموعة من الأناشيد التي تجذب انتباه الأطفال، ويتم تحديث الترددات الخاصة بالقناة باستمرار من أجل الحصول على جودة عالية في الصوت والصورة، لذلك لمتابعة القناة تعرف على التردد الجديد الخاص بها وكيفية استقبالها والذي سنتناوله خلال السطور القادمة من هذا المقال.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تم تحديث تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية للحصول على إشارة قوية عند مشاهدة محتوى القناة من الأغاني والأناشيد على مدار اليوم، ويمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال بيانات التردد الجديد وهي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي V.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

ضبط تردد قناة وناسة عرب سات

كما تنقل القناة محتواها على القمر الصناعي عرب سات، ويمكن استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2024 من خلال إدخال بيانات التردد الجديد وهي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أشهر أغاني قناة وناسة الجديدة للأطفال

تعرض قناة وناسة العديد من الأناشيد التي يتابعها الأطفال على مدار اليوم في أوقات فراغهم، ومن أشهر الأغاني التي يتم تقديمها على القناة يا ثعلب يا حرامي، لولو صارت شرطية، حرامي سرق لولو، اجا الحلو، لولو الشطورة ما في مني، حنامي حنامي، شو بيقولوا الحيوانات يا لولو، يا لولو يا لولو في نونو، ليكا أختي الغيورة، بعدولو زقفولو – نم نم للبوبو، لولو عم بتضيع، ماذا تشتري لولو بالمول، يمي يمي يا مامي، سيارات طيارات، ميدو ضربها للولو.