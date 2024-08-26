متعي صغارك وثبتِ تردد قناة وناسه للأطفال Wanasah TV على النايل سات لأنشودات مسلية وتعليمية لهم

كانت وما زالت حتى وقتنا الحالي قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال التي يطلبها الأطفال وأولياء الأمور بالاسم، حيث يبحثون عن تردد قناة وناسه، بحيث يستمتعوا بمحتواها الجذاب الذي جذب انتباه قطاع كبير من الأطفال في العالم العربي، وبدورنا وفرنا لكم الإحداثيات الصحيحة لتردد القناة، بحيث تتمكنوا من تحميل القناة على جهازك ويتمتع أولادكم بما تعرضه القناة على شاشتها للمتابعين.

تردد قناة وناسه

قناة وناسة هي واحدة من ضمن القنوات الفضائية التي اشتهرت الفترة الأخيرة في مجال الأطفال، حيث تخصصت القناة في عرض باقة من الأنشودات على شاشتها للأطفال الصغار، وما جعل القناة تشتهر بالفعل هي شخصية لولو التي تؤدي أغلب الأنشودات المعروضة على القناة، ويُذكر أن القناة كانت في الأصل قناة على اليوتيوب، ثم بعد أن ذاع صيتها أطلقت قناة لها على النايل سات ومن خلاله أذاعت المحتوى على المواطنين في الوطن العربي، وتأتي الإحداثيات الخاصة بها على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11430.

استقطاب: عمودي.

ترميز: 27500.

طريقة تنزيل تردد قناة وناسه على جهاز الاستقبال

أرفقنا الإحداثيات الخاصة بتردد القناة على النايل سات، وفي حالة رغبتكم في تحميل قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بكم بأنفسكم دون خبير أقمار صناعية، فعليكم ما يلي: