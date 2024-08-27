هنا ..رابط الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر مظلتي

يعيش آلاف المواطنين العراقيين حالة من الترقب والانتظار في مختلف مناطق البلاد حالياً، حيث ينتظرون إعلان أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة على منصة مظلتي. تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بتحديد الأسماء التي ستحصل على الدعم المالي من الوزارة في الوقت الحالي، مما يثير حالة من القلق والترقب بين المواطنين الشخصين الذين سيستفيدون من دعم الرعاية الاجتماعية اخر وجبة وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي أولاً.

من الشاشة الرئيسية، انتقل إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.

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اكتب بدقة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.

بمجرد التأكد من دقة البيانات المُدخلة، قم بالنقر على زر “عرض” لعرض النتائج المتعلقة بالمستفيدين فوراً.

شروط التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق في عام 2024.

للتقدم بطلب لدعم الرعاية الاجتماعية في العراق في عام 2024 يجب توفر بعض الشروط، وهذه الشروط تتضمن: