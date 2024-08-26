مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس … موعد عرضه واهم القنوات الناقلة له واهم ابطاله

ينتظر بفارغ الصبر محبى الأعمال الدرامية التاريخية عرض الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان، وهو واحد من أكثر الأعمال الدرامية نجاحا وشعبية في الوطن العربي، ويحكى لنا المسلسل سيرة المؤسس عثمان بن أرطغرل والفتوحات الكبرى التى خاضها، والأحداث التاريخية التي شهدها فى تأسيس الدولة العثمانية، والصراعات والحروب التى خاضها فى الداخل والخارج، ويرغب جميع المشاهدين فى استكمال الاحداث المشوقة للمسلسل، لذلك يتسأل المشاهدين عن موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان.

موعد عرض الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان.

قامت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان بالإعلان عن البدء فى تصوير الجزء السادس من المسلسل، ومن المتوقع أن يتم عرضه فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، وينتظر الجمهور عرض الحلقة الأولى من المسلسل لأستكمال الاحداث التاريخية المشوقة.

أهم القنوات الناقلة لمسلس قيامة عثمان.

حقق مسلسل قيامة عثمان قاعدة جماهيرية كبيرة فى الوطن العربى، لذلك يبحث الكثير عن القنوات التى تقوم بعرض المسلسل عبر شاشتها ومن أهم هذه القنوات.

تردد قناة ATV نايل سات:

التردد: 10796.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر على النايل سات.

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

جودة القناة: HD.

تردد قناة الفجر على عرب سات:

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

جودة القناة: HD.

أبطال مسلسل قيامة عثمان.

شارك فى هذا المسلسل التاريخى الضخم الكثير من نجوم الفن التركى الذين ساهموا فى نجاح هذا العمسلسل، ومنهم: