هنا رابط استعلام عن مستحقي قرض الاسكان العسكري دفعة اغسطس 2024 فور الصدور

يقدم الجيش الأردني مجموعة متنوعة من الخدمات لأفراده، بما في ذلك الضباط وضباط الصف وقوات الدرك، ومن بين هذه الخدمات الجديدة خدمة القروض العسكرية يتم استلام المستحقين مبلغ مالي يتم تحديده بناءً على عدة معايير ويتم صرفه بشكل دفعات متتالية وإيداعه في حسابهم البنكي هناك اهتمام متزايد من قبل المهتمين في فهم التفاصيل وطريقة التقديم والوضعية الخاصة بطلباتهم، بالإضافة إلى معرفة الشروط اللازمة لتأهيلهم.
كيفية التحقق من أهلية المرشحين للحصول على الإسكان العسكري
يمكن البحث عن أسماء المستفيدين من برنامج دعم الإسكان العسكري عبر الإنترنت من خلال اتباع هذه الخطوات:
- يمكن زيارة الموقع الرسمي لمديرية الإسكان العسكري عن طريق الرابط المخصص الذي تقدمه الوزارة.
- يجب تسجيل الدخول بإدخال معلوماتك الشخصية.
- قم باختيار هذا الإختيار من القائمة الموجودة على الشاشة.
- أدخل رقم بطاقة هوية ورقم عسكري الخاص بك.
- عندما تضغط على زر الاستعلام، سيتم عرض النتيجة لمعرفة ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قرض الإسكان العسكري أو لا.
شروط قرض الإسكان العسكري في الأردن لعام 2024.
- يجب أن يكون المتقدم من حاملي الجنسية الأردنية ومتواجد في الأردن كمقيم.
- انتهيت من خدمة عسكرية استمرت لمدة عشرين عامًا.
- أن يكون المتقدم متزوجًا ولديه أبناء.
- أن يكون منتمي للقوات المسلحة الأردنية.
- ينبغي عدم تجاوز قيمة القرض حد 10 آلاف دينار أردني.
- فترة السداد لهذا القرض تكون 30 عامًا.
- المتقدم لا يستطيع المشاركة في أي برامج أخرى تتعلق بالقروض.
- الالتزام بسداد الدفعات في الآجال المحددة.
- تم تقديم جميع الأوراق المطلوبة لطلب الحصول على قرض الإسكان العسكري.
- يمكن للأشخاص الذين يعانون من إعاقة صحية تسببت في تقاعدهم التقدم بطلب، شريطة أن يكونوا يتلقون دخلًا ثابتًا.