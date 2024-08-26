الفستقية بـ1200 والسمسمية بـ 160.. أسعار حلاوة المولد لعام 2024 وأرخص الأماكن لشراء الحلوى

أسعار حلاوة المولد لعام 2024، تعتبر حلوى مولد النبوي الشريف واحده من مظاهر الاحتفال في مصر بالمولد النبوي حيث تنتشر الحلوى في أرجاء مصر على اختلاف أسعارها اختلاف الأماكن والمصانع حيث ان هناك انواع عديدة من حلوى المولد ما بين منخفضة الثمن المتوسطة وكذلك المرتفعة لتناسب جميع الفئات في المجتمع واليوم سوف نتعرف على أسعار حلاوة المولد لعام 2024 في السطور القادمة فتابعونا.

أسعار حلاوة المولد لعام 2024

تختلف أسعار حلوى المولد النبوي باختلاف الأماكن بشكل كبير حيث تأتي أسعار الحلاوة لأشهر الأماكن على النحو التالي:

حلواني العبد: تتدرج أسعار العلب من العلب الكرتون الي العلب الصفيح الي الخشب بسعر يبدأ من 120 جنيه الي 2600 جنيه.

حلواني تسيباس: حيث يقدم علب صغيرة يتراوح سعرها 95 إلى علب طبية تصل إلى 2150 جنيه.

حلواني ايتوال: تتدرج فيه العلب حيث هناك علب صغيرة تحتوي على 10 قطع بسعر 100 جنيه وتتدرج في السعر لتصل إلى علبة المحروسة التي تحتوي على 44 قطعة.

حلواني عبد الرحيم قويدر: الأسعار فيه تبدأ من 85 جنيه وتصل حتى 1200 جنيه.

حلوانى إكسبشن: يوفر علب للأطفال بسعر 95 ثم تتدرج أسعار علب حلوي تبدأ من 200 جنيه، وحتى علبة فاخرة بسعر 1750 جنيها.

حلواني الدمياطي: تبدأ الأسعار فيه من 110 جنيه الى 3500 جنيه للعلبة.

أسعار كيلو حلاوة المولد لعام 2024

يختلف سعر كيلو حلاوة المولد باختلاف أنواعها حيث أن هناك أنواع تعتمد فقط على المكسرات وهنا يرتفع الثمن كيلو الحلاوة وذلك لارتفاع سعر المكسرات حيث تأتي أسعار حلوى المولد على النحو التالي:

كيلو الفستقية: يبدأ سعرها من 1000 جنيه ويصل إلى 1200 جنيه.

كيلو البندقية: يبدأ سعرها من 550 جنيهًا ويصل الى 600 جنيه.

كيلو اللوزية: يبدأ سعرها من 400 جنيهًا يصل إلى 450 جنيه.

كيلو السمسمية: يبدأ سعرها من 120 جنيهًا.

كيلو الحمصية: يبدأ سعرها من 75 جنيهًا.

كيلو الملبن العادي: تأتي بأسعار مختلفة تبدأ من 55 جنيهًا.

كيلو الملبن بندق: يصل سعرها إلي 65 جنيهًا.

كيلو الملبن الفستق: يصل سعرها الي 165 جنيهًا.

كيلو الملبن عين الجمل: قد وصل سعره إلي 140 جنيهًا.

أرخص أماكن شراء حلاوة المولد النبوي

مع ارتفاع أسعار المولد عن السنوات السابقة فأن الكثيرين من المواطنين يبحثون عن أرخص الأماكن التي يمكن من خلالها شراء حلوي المولد النبوي حيث يمكن شرائها بأرخص سعر من منافذ التموين أو من المجمعات الاستهلاكية.

كما يمكن كذلك شرائها بأسعار رخيصة وجودة عالية من منافذ مبادرة أمان التابعة لوزارة الداخلية وكذلك الشوادر الموجودة في أغلب المحافظات و منها باب الشعرية والعتبة وميدان رمسيس.