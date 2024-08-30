باقة من أجمل الأغاني المتواصلة 24 ساعة للأطفال تردد قناة ميكي الجديدة 2024

قناة ميكي كيدز هي واحدة من القنوات الفضائية الأكثر شهرة بين الأطفال حيث يبحث العديد من الاهالي على التردد الجديد لهذه القناة لأنها تبث على مدار الساعة وتُقدم محتوى ترفيهي يناسب جميع الفئات العمرية إلى جانب الرسوم الكرتونية، تقدم قناة ميكي كيدز برامج تعليمية تهدف إلى تعزيز نمو وتفكير الأطفال تعمل القناة أيضاً على تثقيف الأطفال وتسليتهم من خلال استعراض الأغاني والأناشيد تابعوا معنا كيفية الحصول على تردد قناة ميكي كيدز لعام 2024.

تردد قناة ميكي Mickey

تقدم قناة ميكي الجديدة، التي تبث على التردد الأحدث عبر القمر الصناعي Nile Sat، محتوى ترفيهي وتعليمي مميز تمكنها من لفت انتباه الجماهير في الوطن العربي وبشكل خاص في مصر يتميز البث على القناة بجودة عالية في التصوير والصوت.

التردد الجديد علي النايل سات

التردد : (11526)

معامل تصحيح الخطأ : (7/8)

معدل الترميز : (27500)

الاستقطاب : (رأسي)

الجودة : (SD)

تردد قناة ميكي عرب سات

التردد : (11257)

معدل الترميز: (27500)

الاستقطاب: (أفقي)

معامل الخطأ: (3/4)

أهم مميزات قناة ميكي كيدز

تتميز هذه القناة بتشكيلة واسعة ومتنوعة من المزايا التي تزيد من شهرتها بين الأطفال يُلاحظ وجود جمهور كبير يشاهد البرامج والأفلام المعروضة على القناة، ويزداد عدد المعجبين بها يوماً بعد يوم بسبب مزاياها المتعددة التي تتميز بها.