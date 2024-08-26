حلق بأطفالك للجنة، ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي على أقمار النايل سات والعرب سات أناشيد وتعالم قيمة 2024، تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث تقدم مجموعة متميزة من الأغاني والأناشيد طوال اليوم بجودة عالية من حيث الصوت والصورة، تسعى القناة إلى تعليم الأطفال القيم والمبادئ الأخلاقية من خلال محتواها الممتع والهادف، لذلك، يسعى العديد من الآباء والأمهات لضبط التردد الجديد لقناة طيور الجنة لتوفير وسيلة ترفيهية وتعليمية لأطفالهم خلال أوقات فراغهم.

ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي على أقمار النايل سات والعرب سات 2024

حلق بأطفالك للجنة، ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي على أقمار النايل سات والعرب سات أناشيد وتعالم قيمة 2024، يسعى الكثير من أولياء الأمور إلى إعطاء أولادهم محتوى هادف ومميز يجمع بين التسلية والترفيه والقيم الجيدة والتعاليم السليمة، للحصول على قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بكم، يمكنكم إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11274

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على قمر العرب سات

تردد القناة على نايل سات هو 11310.

الاستقطاب أفقي (H).

معدل الترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة بيبي على جميع الترددات

فبعد أن توصلنا من خلال ما سبق إلى حلق بأطفالك للجنة، ثبت تردد قناة طيور الجنة بيبي على أقمار النايل سات والعرب سات أناشيد وتعالم قيمة 2024، ننتقل بكم للتعرف على طريقة ضبط ترددات قناة طيور الجنة وذلك من خلال الخطوات التالية:

افتح إعدادات جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر “تثبيت” أو “تركيب”. اختر “التثبيت اليدوي”. حدد القمر الصناعي نايل سات. أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه. اضغط على “بحث”. انتظر بضع ثوانٍ حتى تنتهي عملية البحث. اضغط على “حفظ” لتثبيت القناة.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستكون قناة طيور الجنة متاحة على جهازك، وستتمكن من الاستمتاع بأقوى الأغاني والبرامج الترفيهية لأطفالك دون أي مشاكل في الصوت أو الصورة.