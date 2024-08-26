التربية الوطنية تعلن موعد الدخول المدرسي في الجزائر 2025 وجدول العطل الرسمية للعام الدراسي الجديد 20252024

موعد الدخول المدرسي في الجزائر، بالتزامن مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد وانتهاء الإجازة الصيفية يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن معرفة موعد بدء الدراسة للعام الجديد في كافة المدارس في مختلف أنحاء الجزائر حيث أوضحت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد الدخول المدرسي بالإضافة إلى ذلك أعلنت عن الجدول الزمني ومواعيد الإجازات الرسمية التي يحصل عليها الطلاب وكافة العاملين بالقطاع التعليمى، ومن خلال الفقرات التالية سوف نوضح لكم موعد بدء الدخول المدرسي بالإضافة إلى جدول العطلات الرسمية.

موعد الدخول المدرسي في الجزائر

تزايد البحث عن معرفة موعد بدء العام الدراسي حيث أعلنت الوزارة عن موعد الدخول المدرسي للعام الدراسي الجديد في الجزائر على أن يعود الإداريون والموظفون والمعلمين والمعلمات إلى المدارس يوم 7 من شهر سبتمبر المقبل بينما يبدأ العام الدراسي الجديد للطلاب يوم 21 من شهر سبتمبر، حيث ينبغي على أولياء الأمور والطلاب الاستعداد التام لبدء الدراسة في الموعد المحدد وتجهيز كافة المستلزمات الدراسية اللازمة وعدم التأخر عن الموعد الذي حددته الوزارة.

جدول العطلات الرسمية 2025 في الجزائر

في السياق نفسه وضعت الوزارة جدول العطلات الرسمية للعام الدراسي الجديد 2025، وتضمن الإجازات مناسبات وطنية ودينية وتتمثل فيما يلى: