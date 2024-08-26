استمتع بعالم الطبيعة والحيوان… تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد واهم برامجها

قناة ناشيونال جيوغرافيك تقدم لنا مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الوثائقية، والتي تعرض الظواهر الطبيعية والأبحاث الجديدة في مجالات علوم الطبيعة، وتتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بجودتها العالية فى عرض برامجها، فقد استطاعت القناة جذب انتباه المشاهدين فى الوطن العربي، وهذا جعل منها قناة مفضلة للكثير من المشاهدين.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024.

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات المفضلة عند الكثير من المشاهدين من محبى الحياة البرية والأكتشافات العلمية، لذلك يبحث الكثير عن تردد القناة الجديد لمتابعتها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

التردد القناة: 11411.

معدل الترميز:30000.

معامل الاستقطاب: رأسى.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات

تردد القناة 11804.

معدل ترميز القناة : 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

كيفية ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على أجهزة الاستقبال.

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أهم القنوات، و يبحث عنها الكثير من المشاهدين، وهى من القنوات التى يمكن تثبيتها بطريقة سهلة من خلال عدة خطوات وهى كالتالى:

أولا: افتح قائمة الإعدادات بمساعدة جهاز التحكم عن بعد.

ثانيا: اضغط على زر البحث عن القنوات، ومن بعدها قم بالضغط على خيار البحث اليدوي.

ثالثا: اكتب جميع بيانات القناة.

رابعا: اضغط على زر البحث.

سوف تظهر قناة ناشيونال جيوغرافيك فى قائمة القنوات و يمكنك إضافتها على الرسيفر من خلال النقر على كلمة حفظ.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تقدم قناة ناشيونال جيوغرافيك العديد من البرامج المميزة التى يفضلها المشاهدين ومنها: