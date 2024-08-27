“وزارة المالية” تٌحدد موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق لهذا الشهر وحقيقة وجود زيادة جديدة

اقترب موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق لشهر أيلول 2024، ومن جانبها أعلنت وزارة المالية العراقية عن عدم وجود زيادة في الرواتب عن الشهر الماضي وسوف يتم صرفها في الموعد المحدد لصرف رواتب التقاعد ما لم يتوافق هذا اليوم مع موعد إحدى العطلات الرسمية في العراق، كما يتعين على المتقاعدين الذين تصلهم رسالة نصية بإيداع الراتب التوجه للحصول على المعاش الخاص به.

موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

عادة يكون موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين هو اليوم الأول من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق هذا اليوم مع تاريخ إحدى العطلات الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وعليه فإن موعد إيداع الرواتب المخصصة لهذا الشهر سوف يكون يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2024.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

بعد معرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق تعرف فيما يلي على خطوات الاستعلام عن الراتب:

توجه إلى موقع وزارة المالية للاستعلام عن الرواتب.

للاستعلام عن الرواتب. اضغط على الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

أدخل البيانات التي تخص المتقاعد المراد الاستعلام عن راتبه.

اضغط على كلمة استعلام.

سوف تظهر لك كافة المعلومات التي تريد الاستعلام عنها حول راتب المتقاعد.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

انتشرت خلال الفترة القليلة الماضية الشائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين في العراق هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي، ولكن أكدت وزارة المالية العراقية على عدم وجود زيادة هذا الشهر غير الزيادة التي تم الإعلان عنها مع بداية عام 2024 لزيادة رواتب المتقاعدين بمقدار 100 ألف دينار عراقي، وفي حالة وجود زيادة جديدة سوف تعلن الوزارة عن ذلك بشكل رسمي عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.