“يابختك يابن المحظوظة لو أنت منهم” كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2024 بالرعاية الاجتماعية والشروط الضوابط اللازمة

أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2024، تقدم الحكومة العراقية العديد من برامج الدعم المتنوعة للمواطنين والأسر المحتاجة ويعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز برامج الدعم التي تستهدف عدد كبير من المواطنين، وتزايد البحث عن معرفة أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لهذا العام حيث أتاحت الحكومة خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة بشكل إلكتروني عبر موقع منصة مظلتي الإلكترونية التابعة للحكومة العراقية.

طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين في الوجبة الأخيرة 2024

أتاحت الحكومة العراقية خدمة الاستعلام عن كشوفات اسماء المقبولين في الوجبة الأخيرة بالرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك في ظل الاستفادة من التقنيات الحديثة وتوفير الجهد والوقت لدى المواطنين حيث يمكن معرفة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال القيام ببعض الخطوات الآتية:

في بداية الأمر قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط على الخدمات الإلكترونية.

اختر الرعاية الاجتماعية.

ثم اضغط على الاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية.

حدد الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

اضغط على كلمة استعلام.

انتظر حتى تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

الشروط اللازمة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أوضحت الحكومة الشروط والضوابط التي يجب توافرها في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية وجاءت الشروط على النحو التالي: