أحـــداث جديدة مؤثرة.. موعد حــ 1 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في هذا التوقيـــت على قناة الفجر “المؤسس عائد لينتقم”

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
أحـــداث جديدة مؤثرة.. موعد حــ 1 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في هذا التوقيـــت على قناة الفجر “المؤسس عائد لينتقم”
تـــابع مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس في أولى حلقاته على قناة الفجر و ATV في هذا الموعـــد... صراعات جديدة في انتظــارك

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات التاريخية التي لاقت شهرة كبيرة ورواجا واسعا وخاصة في الوطن العربي الذي تابع المسلسل في عرض أجزائه الخمس الماضية دون توقف أو ملل، وذلك بالتأكيد يرجع إلى الأحداث والوقائع التاريخية الفريدة التي قام المسلسل بعرضها وجذب الجمهور إليه من خلال الحبكة الدرامية والسيناريو والحوار المتميز للمسلسل، وسوف نوضح بالتفصيل موعد عرض حلقات الجزء السادس منه في التالي.

مسلسل قيامة عثمان

يعد الحديث عن مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس من الأحاديث التي لا تتوقف ليل نهار، وذلك لأن المسلسل ترك أثرا طيبا في نفوس المشاهدين وعقولهم، ولذلك فإن مشاهدة الجزء السادس منه يعد من الأمور التي ينتظرها الجمهور في جميع أنحاء العالم والذي كان متابع للمسلسل، وإليكم أهم هذه الأخبار والتي جاءت على النحو التالي:

  • قالت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان والذي يتم عرضه خلال السنوات الماضية وهو من المسلسلات التركية التاريخية التي لاقت شهرة كبيرة، بأنها تعتزم عرض أولى حلقات الجزء السادس من المسلسل قريبا.
  • ولكن الشركة لم تحدد موعد معين للعرض المسلسل، حيث جاءت أغلب التوقعات تفيد أنه من المقرر أن يتم عرض المسلسل في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادم على أقصى تقدير.
  • ولكن أكدت الشركة من جهة أخرى أن المسلسل مازال تصوير الحلقات الخاصة به لم ينتهي بعد.

القنوات الناقلة للمسلسل

يتلهف عدد من الجمهور إلى متابعة مسلسل قيامة عثمان، لذلك كان البحث عن القنوات الناقلة له أمر مهم للغاية، وتأتي قناة الفجر الجزائرية على رأس تلك القنوات، حيث تتمثل معلومات التردد الخاص بها في التالي:

  • اسم القناة هو الفجر الجزائرية
  • القمر الصناعي نايل سات.
  • تردد القناة هو 12034.
  • معدل الترميز 27500.
  • أما استقطاب اتجاه القناة فهو أفقي.
  • أما عن معامل تصحيح الخطأ فهو ¾
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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