هســه استعلــم عن الراتب!!.. وزارة المالية تكشـف عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر سبتمير 2024

قامت وزارة المالية رواتب المتقاعدين بالإعلان عن موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق والتي من المقرر أن تكون مثل كل شهر ميلادي وهو يوم 1 ميلاديا وذلك في حالة ما لم يصادف اليوم موعد إجازة رسمية، أما عن الزيادة التي يتحدث عنها بعض الأشخاص فإن وزارة المالية العراقية لم تقرر أي زيادة في رواتب المتقاعدين حتى هذه اللحظة.

وزارة المالية رواتب المتقاعدين

أعلنت وزارة المالية رواتب المتقاعدين لشهر سبتمبر والتي من المقرر أن تكون في موعدها مثل كل شهر ميلادي وهو يوم 1 سبتمبر، حيث يمكن لجميع المواطنين الاستعلام عن رواتب المتقاعدين وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

يتم أولا التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية العراقية

بعدها يتم الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية.

ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

إدخال كافة البيانات التي يطلبها الموقع.

بعدها يتم الضغط على كلمة استعلام.

بعد ثواني تظهر النتيجة وهي تحتوي على قيمة الراتب وموعد الصرف.

شروط الحصول على راتب متقاعد في العراق

بعد أن وضحنا لكم وزارة المالية رواتب المتقاعدين نوضح لكم أهم الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن من الحصول على راتب تقاعد وتتمثل تلك الشروط في التالي: