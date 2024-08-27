تأجيل صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر 2024 حقيقة أم إشاعة؟.. الموارد البشرية توضح

الكثير من الأخبار المتعلقة بالضمان الاجتماعي التي انتشرت في الأيام الأخيرة، والتي يرغب الجميع في الاستعلام عن حقيقة تأجيل صرف الضمان الاجتماعي الدفعة 33 لشهر سبتمبر، حيث استقبلت وزارة الموارد البشرية تساؤلات كثيرة متعلقة بهذا الخبر، لرغبتهم بمعرفة حقيقته، لذا تم نشر بيان رسمي ردا على جميع الاستفسارات، التي استقبلتها الوزارة، وأوضح البيان المعلن جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر وسنوضحها لكم في السطور القادمة.

تأجيل صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33

جاء البيان المعلن من وزارة الموارد البشرية يوضح حقيقة تأجيل صرف الضمان الاجتماعي المطور الدفعة 33 لشهر سبتمبر، حيث أشار إلى عدم صحة الخبر، وذلك لعدم الإعلان عن أي تغييرات أو تعديلات في مواعيد الصرف من قبل الضمان الاجتماعي المطور، وأكد البيان أن موعد صرف الدفعة 33 لشهر سبتمبر، سيتم تقديمها في اليوم المعلن من الضمان الاجتماعي منذ طرح برنامج الدعم، وسيكون في يوم الاحد القادم الذي يوافق 1 من شهر سبتمبر، وقد يحدث تبكير لموعد الصرف بيوم واحد أو تأخير، وذلك إذا صادف يوم الصرف عطلة رسمية، ويتم الإعلان من قبل الضمان الاجتماعي عن هذا قبل أن يتم تقديم الدعم.

خطوات الاستعلام عن الضمان الاجتماعي 2024

تم الكشف بواسطة وزارة الموارد البشرية عن إمكانية الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي، ومعرفة موعد صرفه والتأكد من الأخبار المنتشرة، من خلال الاستعلام بشكل إلكتروني عبر منصة وزارة الموارد البشرية، وللاستعلام بشكل صحيح يرجى تنفيذ الآتي: