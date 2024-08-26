استقبلها الآن.. تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 عبر الأقمار الصناعية نزلها وخلي العيال تهيص وتدلع

تردد قناة طيور الجنة الجديد، قناة طيور الجنة تعتبر من أهم وأبرز قنوات الأطفال الفضائية التي تقدم محتوى متنوع وهادف يتناسب مع كافة الأعمار وتقدم محتوى ترفيهي وتعليمي يعمل على تسلية الطفل بجانب ذلك القناة تعمل على مدار اليوم وتقدم محتواها بصورة جيدة وصوت واضح ويبحث الكثير من الأشخاص عن معرفة تردد القناة ومن خلال الأسطر التالية سوف نوضح لكم تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.

تردد قناة طيور الجنة عبر نايل سات الصناعي

تعمل دائما إدارة القناة على تحديث التردد لضمان عدم انقطاع الخدمة حيث يمكن تنزيل قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر الخاص بكم عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال اتباع البيانات الآتية:

تردد القناة هو: 11315.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصويب الخطأ: ⅚.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2024

كما يمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي عرب سات وذلك من خلال اتباع التعليمات الآتية:

التردد هو: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: عمودي.

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز القناة بالعديد من المميزات التي جعلتها من أفضل قنوات الأطفال وحققت القناة نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي منذ إطلاقها ومن أهم ما يميز القناة ما يلى: