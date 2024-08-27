“مؤشرات الثانوية سوريا” معدلات القبول العاشر سوريا 2024-2025 في كافة المحافظات السورية

توجهت الأنظار في سوريا إلى معدلات القبول في الصف العاشر لعام 2024 في جميع المحافظات، حيث أعلنت وزارة التربية النتائج الرسمية لاختبارات الصف التاسع مؤخراً، ويستعد الطلاب حالياً للانتقال إلى مرحلة جديدة وهامة في حياتهم التعليمية وهي مرحلة البكالوريا التي تحدد مستقبلهم الجامعي، باقتراب إعلان معدلات القبول في الصف العاشر لعام 2024 في جميع أنحاء البلاد، سيتم توفير كافة التفاصيل من خلال التقرير التالي.

معدلات القبول العاشر سوريا 2024

من المتوقع أن تنخفض نسب القبول للصف العاشر في جميع المحافظات السورية هذا العام بسبب انخفاض معدلات النجاح بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة.

بلغت نسبة النجاح لهذا العام في التعليم الأساسي حوالي 66٪، بينما وصلت نسبة النجاح في التعليم الشرعي إلى حوالي 87٪.

حتى الآن، لم يُعلن عن نسب القبول في الصف العاشر في سوريا من قبل وزارة التربية والتعليم.

عملية قبول الطلاب في الصف العاشر في سوريا للعام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية السورية عن ثلاث مراحل متتالية لقبول الطلبة الذكور والإناث في الصف العاشر في سوريا للعام الدراسي 2024-2025 وهي كالتالي:

المرحلة الأولى: يتم قبول الطلاب وفقًا للدرجة التي أعلنتها وزارة التربية العراقية.

المرحلة الثانية: تتضمن مراجعة طلبات الطلاب المقدمين وفحصها بعناية.

المرحلة الثالثة والأخيرة: تقوم الجهات المختصة بتصنيف أسماء الطلاب وفقًا للعدد والمكان المتاح في المدارس.

معدلات القبول الصف العاشر

تم الإعلان عن نتائج القبول لطلاب الصف العاشر في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، وكشفت النتائج عن معدلات القبول كما يلي: