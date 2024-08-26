استعـــلم عن قبول اسمك!! رابــط الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 المرحلة الأولى عبر aadl.com.dz

بعد انتهاء المرحلة الأولى من التقديم في مشروع سكنات عدل 3 يتطلع عدد كبير من المواطنين الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 والتي سوف يتم الاستعلام عنها بشكل إلكتروني من قبل وزارة السكن في الجزائر وذلك بعد فرز الطلبات المقدمة واختيار أصحاب الأحقية في الحصول على الوحدات السكنية المدعمة من قبل الحكومة الجزائرية.

اسماء المقبولين في سكنات عدل 3

يمكن الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 وذلك من خلال اتباع عدة خطوات إلكترونية تم الإعلان عنها من قبل وزارة السكن في الجزائر، ولقد تم تسهيل أمر الاستعلام عن الأسماء أمام جميع المواطنين وذلك من باب تسهيل وتخفيف الخدمات عن المواطنين ومنعا الزحام والتكدس، وإليكم أهم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين والتي جاءت الخطوات الخاصة بها على النحو التالي:

يتم التوجه إلى منصة عدل الإلكترونية على الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول بإستخدام البيانات المطلوبة.

بعدها يتم الضغط لاختيار أيقونة الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3.

يتم قفل الاشعارات المتاحة حتى تصلك التحديثات.

بعدها يتم الضغط على حالة الطلب ليظهر أمامك.

شروط الحصول على سكنات عدل 3

بعد أن وضحنا لكم أهم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين في سكنات عدل 3 هناك بعض الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في سكنات عدل 3 ويعد من أبرز هذه الشروط ما يلي: