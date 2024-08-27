“حــلقات للتاريخ” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس الحلقة 165 على قناة الفجر الجزائرية

ينتظر جميع محبي الدراما التركية خاصة التاريخية موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس وهو مسلسل تاريخي يتناول قصة عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية الذي يأتي بعد وفاة أرطغرل، وبذلك تعتبر أحداث المسلسل استكمال لمسلسل أرطغرل الذي تابعه العديد من الأشخاص من محبي هذا النوع من الأعمال الفنية، تعرف معنا في هذا المقال على مواعيد عرض المسلسل وتردد القنوات الناقلة له.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس

حتى الآن لم تعلن القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس واحداث الحلقة الأولى منه، ولكن كم المتوقع أن يكون ذلك في أول شهر أكتوبر القادم، على أن يتم عرضه على كل من قناة ATV أو قناة الفجر الجزائرية وسوف يتابعه عدد كبير من الأشخاص الذين يفضلون مشاهدة المسلسلات التركية التاريخية.

الجدير بالذكر أن حلقات مسلسل قيامة عثمان يتم عرضها على قناة ATV التركية في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع وتكون الحلقة غير مترجمة، بينما يتم عرضها مرة أخرى على قناة الفجر الجزائرية في اليوم التالي في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتكون مترجمة، على أن يتم عرض حلقة واحدة جديدة من حلقات المسلسل في الأسبوع الواحد.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

سوف يتم عرض أحداث الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان على عدد من القنوات مدبلج باللغة العربية، ولذلك يجب تثبيت هذه القنوات واستقبالها من أجل متابعة المسلسل وجميع المسلسلات التاريخية الأخرى التي تعرضها القناة، وتردد القنوات الناقلة للمسلسل ما يلي: