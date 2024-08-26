“ابن عم الايفون” سعر مواصفات هاتف Realme C35.. بطارية جبارة وكاميرا وألوان جذابة وعصرية

شركة ريلمي الرائدة في مجال الهواتف الذكية كشفت عن هاتف Realme C35 الجديد، وجاء الهاتف بمميزات ومواصفات عالية حيث يأتي بشاشة بجودة FHD+ وبطارية عملاقة ويبحث الكثير من محبي هواتف ريلمي عن معرفة أهم مواصفات الهاتف الجديد وهذا سوف نوضحه لكم من خلال هذا التقرير.

أهم مواصفات هاتف ريلمي C35

من خلال النقاط التالية سوف نوضح لكم أهم مواصفات الهاتف وهي:

وزن الهاتف بنحو 189 جرام.

جاء الهاتف بألوان زاهية وعصرية منها اللون الأسود واللون الأخضر.

الجهاز به ثلاث كاميرات خلفية الكاميرا الأساسية بدقة 50 م.ب، الكاميرا الثانية بدقة 2 م.ب بينما الكاميرا الثالثة بدقة 3 م.ب.

أبعاد الجهاز 4×75.6×8.1 ملم.

الكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 8م.ب.

شاشة الهاتف من نوع IPS LCD.

مقاس الشاشة 6 بوصة بدقة 1080×2408 بكسل، وجودة FHD+.

المعالج ثماني النواة.

جاء الهاتف بإصدارين الإصدار الأول مساحة التخزين بسعة 64 ج.ب مع 4 جيجا رام، بينما الإصدار الثاني بسعة 128 ج.ب مع 4 جيجا رام.

بطارية الموبايل كبيرة تصل إلى 5000 مللي أمبير.

يدعم خاصية الكارت ميموري.

نظام التشغيل Android

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع.

سعر هاتف Realme C35 في الأسواق العربية

أما بالنسبة لسعر الجهاز يختلف حسب الإصدار وحسب البلد، وجاء سعر هاتف Realme C35 على النحو التالي: