في خطوة تسعد قلوب المتقاعدين.. وزارة المالية توضح حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 وخطوات الاستعلام عن الرواتب

يبحث الكثيرمن المواطنين في العراق عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024، في ظل انتظار المتقاعدين العراقيين لصرف رواتبهم لشهر سبتمبر، انتشرت شائعات حول تقديم هذا الموعد، مما دفع الهيئة الوطنية للتقاعد إلى إصدار بيان توضيحي.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024

أعلنت وزارة المالية العراقية أنه سيتم إيداع رواتب المتقاعدين في حساباتهم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، مع الزيادة الجديدة البالغة 100 ألف دينار، وأوضحت الوزارة أن هذه الزيادة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في إطار حرص الحكومة العراقية على دعم المواطنين محدودي الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تسعى الحكومة إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الرواتب تختلف حسب الوظيفة التي كان يشغلها كل متقاعد، وأكدت الحكومة العراقية أنها أطلقت منصة إلكترونية تتيح للمواطنين الاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة برواتبهم إلكترونيًا، مما يسهل عملية الاستعلام ويوفر الوقت والجهد.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لوزارة المالية العراقية.

سجل دخولك إلى الحساب الشخصي.

ثم اختر خدمة الاستعلام عن الراتب.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

وستظهر لك كافة التفاصيل التي تبحث عنها.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

إليكم شروط الحصول على رواتب المتقاعدين بالعراق 2024: