لولو يا لولو وينك يا لولو .. استقبل الان تردد وناسة بيبي الجديد 2024

أصبحت قناة وناسة واحدة من أبرز القنوات الفضائية المجانية للأطفال، حيث تعمل على تقديم محتوى مميز وشيق يناسب اهتمامات الصغار منذ بدايتها حققت القناة شهرة واسعة بفضل برامجها الترفيهية والتعليمية، التي تشمل الأغاني والقصص الجاذبة التي تجذب انتباه الأطفال من بين الشخصيات الرئيسية على القناة هي شخصية لولو الشطور، التي تساهم في تعليم الأطفال السلوكيات الإيجابية من خلال قصصها المبتكرة نظراً للاهتمام المتزايد من قبل الآباء والأطفال بالقناة، نقدم لكم التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية عرب سات ونايل سات، بالإضافة إلى خطوات حفظ القناة على جهاز الاستقبال، وأهم الأغاني التي تعرضها قناة وناسة بيبي.

تردد قناة وناسة الجديد

يمكن الآن ضبط تردد قناة وناسة بيبي بسهولة على جهاز الاستقبال الخاص بك لضمان الاستمتاع بمشاهدة برامجها التعليمية والترفيهية بشكل مستمر القناة تبث على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات بترددات محدثة لعام 2024، والتي تأتي كالتالي:

تعرض قناة وناسة على التردد العامل على قمر البث الصناعي نايل سات.

التردد: 11430

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تعرض قناة وناسة على قمر البث الفضائي عرب سات.

التردد: 11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تنزيل قناة وناسة

يمكنك تنزيل قناة وناسة بكل سهولة عبر اتباع الاتي

ابحث عن زر الاعدادات بريموت الكونترول .

اضغط علي ادخال تردد جديد .

اختار القمر الصناعي للقناة .

أدخل جميع المعلومات الخاصة بالقناة، مثل التردد ومعدل الترميز ومعامل التصحيح والاستقطاب.

ثم اضغط بحث تظهر لك القناة اضغط حفظ .

أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة مميزة من أجمل الأغاني المفضلة للأطفال والتي يمكن للجميع متابعتها، لأنها قناة مجانية تعرض برامجها بدون تكلفة، وتقدم الأغاني التي تحمل قيمة تربوية للأطفال مثل لولو في الروضة لولو الشطورة و”لولو عاوزة ماما ولولو جوعانة عمو الشرطي واوا عيد ميلاد بيب بيب وغيرها.