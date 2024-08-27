استعــلم عن قبول اسمــك بالمجان!! اسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 العراق جميع المحافظات خلال hajj.gov.iq

يتطلع عدد كبير من المواطنين في الدولة العراقية الاستعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 العراق حيث يرغب عدد كبير منهم معرفة قبولهم من عدمه في القرعة، ويعد ركن الحج من أهم أركان الإسلام بل هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي يقوم عليها الإسلام، وهو فرض على كل إنسان يستطيع أدائه ولديه القدرة المالية لذلك، وإليكم أهم التفاصيل التي تتعلق بأسماء الفائزين في القرعة والتي جاءت على النحو التالي.

شروط التسجيل في قرعة الحج

من خلال حديثنا عن خطوات الاستعلام عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 العراق نوضح لكم أهم التسجيل في قرعة الحج والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن عراقي الجنسية.

كما يشترط أن يكون عمره لا يقل عن 18 عام.

يشترط عدم فوز المتقدم في القرعة أكثر من مرة قبل ذلك.

أن يكون المواطن لديه القدرة البدنية والجسدية والمالية لأداء الحج.

في حالة كان المتقدم مرافق محرم يجب توضيح الحالة الاجتماعية.

يشترط أن لا يكون المتقدم قد ذهب للحج عن طريق القرعة قبل ذلك.

اسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 العراق

في حالة الإعلان عن اسماء الفائزين بقرعة الحج 2024 العراق يمكن الاستعلام عنها بكل سهولة وذلك بعد اتباع عدة خطوات إلكترونية يعد من أبرزها ما يلي: