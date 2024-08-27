طريقك للمليون دولار .. عند الاشتراك في مسابقة الحلم واهم الشروط

تعد مسابقة الحلم واحدة من أهم المسابقات في الوطن العربي، ويزداد اهتمام الناس باستمرار في كيفية المشاركة في هذه المسابقة تقدم جوائز مالية كبيرة تصل قيمتها إلى مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوائز أخرى مثل السيارات الفاخرة والمنازل الفخمة تعرض المسابقة على قناة MBC ويقدمها المذيع الشهير مصطفى الآغا المسابقة تبرز بالشفافية، وتحتوي على العديد من القواعد والشروط التي سنتعرف عليها في هذا المقال.

التسجيل في مسابقة الحلم 2024

إذا كنت ترغب في التسجيل عبر الإنترنت، يمكنك القيام بذلك عن طريق زيارة الموقع الرسمي لمسابقة الحلم واتباع الإرشادات المعطاة

في البداية يتم زيارة الموقع الرسمي

قم بزيارة الموقع الرسمي لمسابقة الحلم.

اختيار بلد الإقامة:

اختر بلد الإقامة من القائمة المتاحة.

تسجيل رقم الهاتف:

قم بتسجيل رقم الهاتف النقال الذي تستخدمه مع شركة الاتصالات التي تعمل معها.

الموافقة على الشروط:

انظر إلى البنود والقواعد المتعلقة بالمسابقة واقبلها.

إرسال الرسالة:

بمجرد تسجيل الاشتراك على الموقع، بإمكانك إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” إلى الرقم المخصص لبلدك، وفقاً لتوجيهات المذيع مصطفى الأغا.

تأكيد الاشتراك:

ستتلقى رسالة تأكيد تعلن عن نجاح عملية التسجيل ومشاركتك في السحب.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم

لكي تشارك في مسابقة الحلم 2024، يجب أن تتوفر فيك الشروط التالية: