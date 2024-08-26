مسلسل المتوحش.. الحلقة الأولى مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37 مترجمة على قناة MBC

مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37، يترقب العديد من المشاهدين إعلان موعد عرض الحلقة 37 من المسلسل الشهير، الذي حقق شهرة واسعة ونال إعجاب الملايين، ويحتل اسم المسلسل الرائج مرتبة متقدمة في محركات البحث الشهيرة مثل جوجل، يوتيوب، تيك توك ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة

مسلسل المتوحش الموسم الثاني الحلقة 37

الموسم الثاني من مسلسل “المتوحش” يحتوي على العديد من الحلقات، وتبدأ الحلقة 37 بإطلاق نسليهان النار على سرحان لإنقاذ طفلها وابن شيبنام، تجتمع الجميع ويشعرون بالصدمة، ويتم القبض على نسليهان وسجنها لفترة طويلة بتهمة قتل سرحان ويعيش يامان حياة صعبة بسبب ما حدث لأمه، وتتغير حياة العديد من الشخصيات بسبب كذبة أسي عن إجهاضها، وعلاقة شاغلا وجسور تتطور إلى زواج حسب الإعلان الترويجي تبقى رويا غامضة حتى اللحظة، ونترقب تطورات شيقة في الموسم الثاني من المسلسل.

موعد عرض مسلسل المتوحش الموسم الثاني

أعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “المتوحش” عن موعد عرض الموسم الثاني من المسلسل الذي ينتظره الآلاف من المواطنين العرب لمتابعة الأحداث الدرامية والمشوقة التي يقدمها للجمهور، يعتبر مسلسل “المتوحش” مناسبًا لكل الأعمار والجنسيات، يتساءل الكثيرون من المواطنين في الوطن العربي عن موعد عرض الموسم الثاني من مسلسل “المتوحش”، حيث لم تكشف الشركة المنتجة عن تفاصيل العرض على القنوات الناقلة بعد وأكدت الشركة أن صناع العمل لم ينتهوا بعد من تصوير الحلقات المتبقية من الجزء الثاني، مع وعد بالإعلان الرسمي عن موعد العرض خلال الأيام القليلة القادمة.

القنوات التي ستعرض مسلسل المتوحش الموسم الثاني

تمتع مسلسل “المتوحش” بشعبية كبيرة في الوطن العربي ، حيث تم عرضه على عدة قنوات تلفزيونية، على سبيل المثال: