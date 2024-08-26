هل تم تقديم موعد بدء العام الدراسي في العراق 2024/2025؟ “التربية العراقية” تكشف هسه الحقيقة

يستعد الطلاب والطالبات في العراق بالوقت الحالي إلى بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025، وفي الوقت التي ينتظر به الطلاب بدء الدراسة، نجد بعض الأخبار المنتشرة حول تأجيل موعد بدء العام الدراسي في العراق أسبوع من ناحية ومن ناحية أخرى التقديم، ونوضح لكم حقيقة ما صدر بشأن العام الدراسي وهل بالفعل سيتم التأجيل أم لا؟ فضلًا تابعوا معنا.

موعد بدء العام الدراسي في العراق

حسب ما وضحته التربية العراقية، فإن بداية العام الدراسي الجديد سوف تكون لطلاب والطالبات في المدارس يوم الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر من عام 2024 القادم، ولا نية لتأجيل بدء الدراسة كما يدع البعض، بينما الموعد كما هو دون التقديم أو التأخير، وحال وجود أي قرار رسمي سيصدر من التربية العراقية والجهات المسؤولة بشأن ذلك، وآخر ما ورد فإن البداية في الموعد التالي:

رجعة الطلاب صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر من عام 2024.

مباشرة الهيئات التدريسية والتعليمية صباح الأحد الخامس عشر من سبتمبر القادم من عام 2024.

بدء العام الدراسي الجديد في الجامعات

وضحنا لكم موعد بدء العام الدراسي في العراق ولا حقيقة لتأجيل أو تأخير كما يدعي البعض، فالدراسة في موعدها للطلاب وكذلك الهيئة التعليمية، وبالنسبة لدوام الجامعات، فمن المفترض أن بداية العام الدراسي قد بدء حيث جاء في الموعد التالي:

16 أيلول 2024.

علمًا بأن وزارة التربية العراقية وضحت في وقت سابق أن جدري القرود ليس له أي تأثير إن شاء الله على بداية العام الدراسي، ويبدأ في موعده المحدد دون أي تغيير.