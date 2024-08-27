اسمك هســـه spa.gov.iq.. هنـــا اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عموم محافظات العراق حال اعلانها

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بالإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الذين تم قبولهم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تمنحها الحكومة العراقية لبعض فئات المجتمع العراقي أصحاب الدخل الفقير والمتوسط وذلك لمساعدتهم في تحسين مستواهم المعيشي والعمل على سد بعض احتياجاتهم الأساسية، وإليكم أهم تفاصيل ذلك الخبر.

اسماء الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن اسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية، حيث يمكن الاستعلام بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية

يتم التوجه إلى موقع مظلتي.

يتم تسجيل الدخول.

الضغط على اختيار الخدمات الإلكترونية.

بعدها يتم اختيار أيقونة برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة.

يتم تحديد الاستعلام عن اسماء المقبولين.

يجب إدخال كافة البيانات المطلوبة.

تحديد المحافظة التي يتبعها المواطن.

اختيار رقم الوجبة.

يتم الضغط على كلمة استعلام.

في النهاية تظهر أمامك كشوفات بأسماء المقبولين قم بتحميلها والبحث فيها.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

بعد أن وضحنا لكم أهم خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية نوضح لكم شروط الحصول على الدعم والذي جاء على النحو التالي: