هل صدق تم زيادة منحه البطاله في عام 2024 للمشمولين إلى مبلغ 17 ألف دينار جزائري أم لا؟

واحدة من المنح الرئاسية التي يتم تقديمها للشباب من قبل الحكومة الجزائرية هي منحة البطالة، تِلك المنحة التي تساعد الشباب على توفير بعضًا من احتياجاتهم اليومية، أو على الأقل توفير بعض المتطلبات بدلًا من الاعتماد على غيرهم، وقيل أنه سيتم زيادة منحه البطاله في عام 2024 بناء على تصريح من رئيس الحكومة الجزائرية، فهل الأمر صحيح أم شائعة يٌروج لها لا أكثر، تابعوا معنا.

هل صدق زيادة منحه البطاله في عام 2024؟

في أحد اللقاءات الرسمية لمعالي رئيس الجمهورية الجزائرية، قام معاليه بالتوضيح أنه سيتم بالفعل رفع منحة البطالة ولكن في عام 2025 القادم إن شاء الله، الأمر الذي جعل البعض يختلط عليهم الأمر، أي الزيادة المقررة متوقعة أن تكون في بداية عام 2025 القادم إن شاء الله، ولا يوجد رفع في قيمة منحة البطالة في الوقت الراهن ويبقي الوضع على ما هو عليه ويتم الإيداع لكل شاب بقيمة 15 ألف دينار جزائري لا أكثر ولا أقل.

لا يوجد زيادة بالوقت الراهن والزيادة وفقًا لتصريح الرئيس ستكون أوائل عام 2025.

كم قيمة منحة البطالة للشباب؟

وضح رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون أن قيمة منحة البطالة قد لا تكفي البعض وسيضع في اعتباره زيادتها، وبإذن الله سيتم رفعها في عام 2025 القادم إن شاء الله، وقيمة المنحة حاليًا تعمل على توفير بعض متطلبات الشباب، وذلك بدلًا من حاجتهم إلى الاقتراض من أحد الأقارب أو الاعتماد على أحد، وتأتي قيمتها في الوقت الراهن كالتالي: