تردد قناة بطوط كيدز 2024 .. عالم من المرح والتعليم في انتظار طفلك

تحظى قناة بطوط كيدز بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء، حيث انها تعتبر الملاذ الآمن لتسلية الأطفال وتقديم محتوى تعليمي ترفيهي مفيد لهم، ولذلك يعتمد الكثير من الأهل على هذه القناة لإشغال أطفالهم بمحتوى هادف وممتع يساهم في تطوير مهاراتهم دون القلق من التعرض لأي محتوى غير مناسب، فإذا كنت تبحث عن قناة توفر محتوى ممتع وآمن لطفلك فإن بطوط كيدز تعد واحدة من تلك القنوات الجيدة لهذا الغرض، ولهذا سوف نعرض لكم تردد القناة عبر السطور التالية لهذا المقال.

قناة بطوط كيدز

قناة بطوط كيدز تعد من أفضل القنوات التليفزيونية المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال في جميع دول العالم العربي، حيث تقوم القناة بعرض مجموعة من البرامج الكرتونية والأفلام المناسبة للأطفال من مختلف الأعمار، كما أنها تركز على تقديم محتوى آمن ومفيد يساهم في تنمية مهارات الأطفال ويعزز من القيم الإيجابية لديهم، وتتضمن البرامج التي تعرض على القناة أفلام كرتونية عالمية مشهورة، بالإضافة إلى برامج تفاعلية تعزز من تعليم الأطفال اللغة العربية والحساب والعلوم بطريقة مسلية وجذابة.

تردد قناة بطوط كيدز 2024

يمكنك ضبط جهاز الاستقبال على قناة بطوط كيدز والاستمتاع بمحتوى القناة من خلال الترددات التالية:

تردد القناة علي القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11594.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة علي القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11687.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أشهر ما يتم عرضه على القناة

تعمل القناة على تقديم مجموعة متنوعة من البرامج وافلام الكرتون على النحو التالي: