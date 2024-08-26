عودة قوية لفاتح القدس.. موعد عرض الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي وتردد أهم القنوات الناقلة

الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي، ينتظر الكثير من المحبين مسلسل صلاح الدين الأيوبي بدأ الجزء الثاني من المسلسل الذي ينتظره الكثيرين مع كثير من الحماسة لبدء الجزء الثاني بأحداث أكثر تشويقا ومتعة حيث استطاع الجزء الأول من المسلسل أن يحقق نجاحا كبيرا وارتفعت معه نسبة المشاهدات سواء في تركيا أو في العالم العربي واليوم سوف نتعرف معا على موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني والأحداث التي ينتظرها المشاهدون حول العالم.

الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي

فمن المتوقع أن يكمل الجزء الثاني التحديات الداخلية التي واجهها صلاح الدين الأيوبي والصراعات الكبيرة ضد الصليبيين يستطيع في النهاية ان يتغلب عليهم لذلك فإن الكثيرين من المحبين ينتظرون عرض الجزء الثاني من المسلسل بفارغ الصبر وإلى الآن لم يتم تحديد موعد عرض المسلسل بشكل رسمي من الشركة المنتجة ولكن من المنتظر أن يكون بداية عرض أولى حلقات مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني في شهر سبتمبر موسم عرض المسلسلات التركيه وعلى أكثر تقدير سيكون في مطلع شهر أكتوبر القادم.

موعد عرض الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي

تم بث وإذاعة الجزء الاول من صلاح الدين الأيوبي على قناة الفجر الجزائرية وغيرها من القنوات التركية ولكن كان يتم بثه على قناة الفجر في المواعيد التالية:

يعرض كل يوم الأثنين من كل أسبوع: في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الجزائر.

علي أن يتم إعادة العرض للحلقة مع ترجمة باللغة العربية يوم الثلاثاء.

لذلك فمن المتوقع أن يستمر المسلسل وعرضه للجزء الثاني في تلك التوقيت مع انتظار الإعلان الرسمي من القناة والشركة المنتجة.

تردد قناة الفجر الجزائرية

استطاعت أن تنجح قناة الفجر الجزائرية في جذب ملايين المتابعين إليها وذلك عبر عرضها مجموعة من المسلسلات التركية الأشهر في تركيا والمسلسلات التاريخية لذلك فهي تنال اعجاب الكثير من المتابعين حول الوطن العربي ويأتي تردد القناة على النحو التالي: