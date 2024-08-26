طريقة عمل الكريب الكوري البارد حلو وحادق بالعجينة السرية للمطاعم

الكريب الكورى البارد مفضل لدى الكبار والصغار بسبب طعمه الشهي ومذاقه الرائع وكونه يحتوي على باقة متنوعة من الحشوات والكريمة فهو معروف بسعره المرتفع عند شراءه من الخارج، لذا يمكن أن تقوم ربة المنزل بتحضيره في البيت بسهولة لأن الخطوات في حد ذاتها سهلة من ناحية التنفيذ والمكونات مقارنة بشراء الكريب جاهز سعرها لا يكاد يذكر، لذا يعتبر إعداده في المنزل أفضل لدى ربة البيت وأمن لها لأنها متأكدة من كون خطوات التنفيذ والمكونات تتوفر بها معايير النظافة.

مكونات الكريب الكوري البارد

مكونات الكريب الكوري البارد تنقسم إلى قسمين لأن إعداد الكريب يتم على خطوتين الأولى العجينة الثانية الحشو، لذا للحصول على المذاق الشهي يراعي أن تتوفر كافة المكونات بأكملها والتي تتمثل في الآتي:

مكونات العجينة

زيت نباتي.

دقيق.

رشة ملح.

سكر.

بيض.

لبن.

مكونات الحشو

بسكوت مطحون.

فواكه على حسب الموسم.

مربي.

كريمة خفق.

مكسرات.

طريقة عمل الكريب

الخطوات على الرغم من كونها متعددة إلا أن التنفيذ في حد ذاته سهل وبسيط وتتمثل في الآتي: