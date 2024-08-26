طريقة عمل ساندوتش تشيز ستيك زي المطاعم

يعد ساندوتش تشيز ستيك من ألذ السندويشات التي يمكنك تناولها على الإطلاق حيث أنها مذاقه مميز وليس له مثيل، ويقوم الكثير من الأشخاص بشرائه دائمًا من الخارج لطعمه الطيب ويعشقه الجميع الصغار والكبار، وفي المطاعم يقدم مع بعض الصوصات والبطاطس المقلية المقرمشة، ولذلك الكثير من ربات البيوت يبحثن عن طريقة تحضير ساندوتش تشيز ستيك زي المطاعم في المنزل، وتعد طريقته بسيطة دون سوف يكون طعمه بنسبة كبيرة مثل المطاعم ويتفوق عليهم أيضًا

ساندوتش تشيز ستيك زي المطاعم

الكثير من الأشخاص محبي تناول الستيك يبحثون عن طريقة تحضير ساندوتش تشيز ستيك زي المطاعم الذي يعتبر واحد من أفضل وألذ الساندويتشات ويتميز بنكهته المميزة الرائعة، وتعد المقادير الخاصة بتحضيره بسيطة للغاية وتوجد في كل منزل، وتتمثل فيما يلي:

لحم ستيك بقري: 100 جرام.

فطر مقطع شرائح: 40 جرام.

فلفل ألوان مقطع إلى شرائح طويلة: حبة واحدة.

بصل مقطع إلى شرائح: حبة واحدة.

جبنة فيلادلفيا: 4 شرائح.

جبن الشيدر: 2 شريحة.

الملح: ملعقة صغيرة.

الفلفل الأسود: ملعقة صغيرة.

البابريكا: ملعقة صغيرة.

الأوريغانو مطحون: ملعقة صغيرة.

زبدة: 20 جرام.

ثوم مهروس: 2 فص.

خبز فرنسي: 2 حبة.

المايونيز: 2 ملعقة كبيرة.

خطوات عمل ساندوتش ستيك في البيت

يمكن اتباع خطوات تحضير ساندويتش الستيك تشيز خطوة بخطوة للحصول على مذاق مميز ورائع مثل طعم المطاعم المميز والشهي، وهذا النوع من السندويشات يعشقه الكثير من الأشخاص، وتأتي طريقة التحضير فيما يلي: