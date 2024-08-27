“أمونة المزيونة” تردد قناة ماجد الفضائية لمتابعة أقوي البرامج الكرتونية الممتعة التعليمية للكبار والصغار

من يريد مشاهدة قناة أطفال تقدم محتوى أمن لا يحتوي على مشاهد عنف ولا مسيء وفي نفس الوقت محتواها يكون تعليمي تعتبر قناة ماجد هي الخيار الأفضل له، فهي القناة الفضائية التي تتوفر بها كافة هذه المزايا والمواصفات التي ساهمت في أن تكون قناة ماجد ضمن باقة أفضل قنوات الأطفال الفضائية ومن ضمن مزايا القناة أن تم تخصيص أكثر من تردد لها على أكثر من قمر صناعي يمكن من خلاله مشاهدة القناة ومحتواها في أي وقت دون الحاجة إلى سداد رسوم نظير عملية تثبيت القناة والمشاهدة

ترددات قناة ماجد 2024

للاستمتاع بأغاني وأناشيد قناة ماجد التعليمية ومحتواها الكرتوني الذي يتناسب مع المرحلة العمرية لفترة الطفولة، يراعي أن يقوم بتثبيت القناة من خلال أى تردد من الترددات الآتية:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11526.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مجانية.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التشفير: قناة مفتوحة.

خطوات تثبيت قناة ماجد على التلفاز

تثبيت قناة ماجد ضمن قنوات التلفزيون لمشاهدة محتواها في أي وقت دون الحاجة إلى تعيين فني من أجل عملية التثبيت عملية بسيطة، كل ما يتطلبه الأمر هو القيام بهذه الخطوات والتى تتمثل فى الآتي: