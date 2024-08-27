منصة اور توضح خطوات التسجيل في البطاقة التموينية وشروط التقديم

يتساءل العديد من المواطنين على الطريقة الصحيحة في التسجيل في البطاقة التموينية، وقد أعلنت الحكومة العراقية بأنه يتم التسجيل في البطاقة التموينية بناء على بعض الشروط الأساسية التي وضحتها الحكومة، وقد أعلنت على طريقة التسجيل في المنصة سنتعرف عليها في السطور التالية.

خطوات التسجيل في البطاقة التموينية

حرصت الحكومة العراقية على توضيح الخطوات الصحيحة في التسجيل في البطاقة كل ما عليك اتباع الآتي:

يتم الضغط على الرابط الرسمي الخاص بمنصة أور من هنا .

اضغط على الخدمات من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار وزارة التجارة.

بعدها يتم اختيار التسجيل على البطاقة التموينية، ويطلب الموقع تسجيل بعض البيانات الشخصية للمتقدم ومن الضروري تسجيل البيانات بالطريقة الصحيحة.

ثم يطلب الموقع ارسال بعض الأوراق والمستندات الهامة ليتم قبول الطلب الخاص بك، ثم يتم اختيار تقديم الطلب.

من الضروري على المتقدم متابعة الطلب الخاص به لحين الموافقة على استخراج البطاقة.

ما هي ضوابط التسجيل في البطاقة التموينية

أوضحت الحكومة العراقية بأن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدي كافة المتقدمين ليتم الموافقة على طلب استخراج البطاقة، وتتلخص الشروط في الآتي: